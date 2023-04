"Ça pimente la vie !" : Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit, cette nouvelle étape qui ravive la flamme

Elle a récemment fait ses débuts au théâtre sous un tonnerre d'applaudissements. Vanessa Paradis est la tête d'affiche de Maman, une pièce écrite sur mesure pour elle par son mari Samuel Benchetrit - il lui avait déjà écrit des chansons. Après une tournée auréolée de succès, la comédienne est de retour au Théâtre Edouard-VII avec, à ses côtés, une distribution un peu différente. C'est son époux qui lui donne la réplique, et non plus Eric Elmosnino, qui est retenu ailleurs.

Là, c'est devenu compliqué pour nous

Une telle configuration a forcément donné quelques angoisses à Vanessa Paradis... qui stressait beaucoup, déjà, avant de monter sur les planches. "Au début, c'est vrai, je ressentais un trac immense à l'idée d'accomplir cette mission : faire entrer les gens dans notre histoire, les convaincre, les émouvoir, les emporter, se souvient-elle dans les pages de Madame Figaro. Le public a été au rendez-vous, la pièce a eu du succès à un moment où le théâtre ne se portait pas le mieux du monde. Nous avons joué devant des salles pleines, c'était un soulagement. Et puis est venue la deuxième étape : jouer en tournée, jouer face à mon mari dans la vie... jouant mon mari dans la pièce. Et là, c'est devenu compliqué pour nous."

Jouer pour Samuel Benchetrit était déjà un sacré défi pour Vanessa Paradis. Mais jouer avec lui, c'est une autre paire de manches. Face à ce nouveau challenge, l'actrice redoutait d'être en désaccord, de traverser quelques disputes, de répéter l'affaire tous les soirs. Au final, le couple a trouvé un savant équilibre... les spectateurs peuvent en attester ! "Nous nous sommes mis à jouer, et nous nous sommes rendus compte à quel point c'était agréable et ludique, se souvient la maman de Lily-Rose Depp. Je n'aurais pas imaginé à quel point je pouvais facilement jouer la comédie face à lui. Les acteurs sont des enfants, et nous sommes redevenus des enfants. Nous étions désinhibés, nous nous sommes oubliés. Finalement, jouer avec son amoureux, ça pimente la vie." Voilà, peut-être, le secret d'une affaire qui roule !

Retrouvez l'interview de Vanessa Paradis dans le magazine Madame Figaro du 7 avril 2023.