"Complicité, amour" : Vanessa Paradis et son mari Samuel Benchetrit dans une situation spéciale

C'est un duo à la fois discret, intime et à coeur ouvert qui est sur les planches : Vanessa Paradis joue Maman au théâtre au côté de son cher mari Samuel Benchetrit, ce dernier étant également metteur en scène et auteur de la pièce. Sur scène, l'actrice-chanteuse donne aussi la réplique à son époux, ce dernier succédant à Eric Elmosnino pour cette tournée dans le sud de la France. Ils incarnent des parents sans enfant qui font un "transfert filial" sur un jeune homme de 25 ans croisé dans la rue.

Nice-Matin a assisté à la représentation de la pièce à Antibes dans la salle Anthéa et a recueilli les mots de la star de bientôt 50 ans. Le ressenti du journaliste du quotidien rappelle celui qui a été écrit dans Var-Matin en octobre dernier, après ce même spectacle joué à Sainte-Maxime. Vanessa Paradis, qui a été nommée au Molière de l'actrice dans un spectacle de théâtre privé pour ce rôle, avait livré une magnifique prestation malgré une fâcheuse conjonctivite.

J'adore la sensibilité et l'humour qu'il y a mis

Dans cette pièce, Vanessa Benchetrit parle de la douleur de ne pas avoir d'enfant, mais elle est dans la vraie vie, maman et belle-maman de Saul Benchetrit (née de l'union entre Samuel Benchetrit et Anna Mouglalis) et de Jules Benchetrit (fruit des amours du réalisateur et de Marie Trintignant). En couple depuis novembre 2016 et marié depuis 2018, les deux artistes ont réussi à allier leur couple et des collaborations artistiques passionnantes. Pour Maman, Vanessa Paradis a expliqué ce qu'elle pense du travail de sa moitié : "Grâce au texte, merveilleusement écrit, de Samuel. J'adore la sensibilité et l'humour qu'il y a mis. Cette histoire, je la trouve sublime. Elle parle d'amour, d'enfants, de drames et de la maltraitance des femmes."

Consciente que son couple dans la vraie vie influe sur celui qu'elle incarne sur scène avec Samuel Benchetrit, l'interprète de Divine Idylle précise : "C'est difficile d'avoir du recul sur ce sujet, mais pour incarner un couple qui doit vivre une aventure plus qu'originale, c'est forcément un plus. L'énergie la profondeur des sentiments évoluent. Moi, je sais le plaisir que je prends à jouer face à Samuel. Et les gens nous disent qu'ils ressentent notre complicité, notre amour."

L'an dernier, ils ont travaillé ensemble dans Cette musique ne joue pour personne, film présenté à Cannes hors compétition en 2021, et quatre ans avant, elle était à l'affiche de Chien qu'il a également réalisé. De quoi donner le rôle de muse à Vanessa Paradis ? Loin de s'offusquer, elle explique à Nice Matin : "A chaque fois que je travaille avec quelqu'un, on a tendance à dire que je suis sa muse, c'est vrai. Je ne trouve pas ça péjoratif. Une muse, ce n'est pas une statue dénuée d'idées. Elle n'inspire pas que physiquement. Ce mot, il est très vaste, très beau."