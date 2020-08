Vanessa (Secret Story) très amincie : Photos et secrets de sa transformation

En 2009, Vanessa a participé à la troisième saison de Secret Story, édition remportée par Emilie Nef Naf avec qui elle partageait le secret "Nous sommes les pires ennemies". A l'époque, Vanessa avait 21 ans, elle était blonde et ne semblait pas très sportive. Onze ans plus tard, la jeune femme est méconnaissable. Elle a changé de couleur de cheveux puisqu'elle est devenue brune et s'est beaucoup affinée. Le 10 août 2020, elle a dévoilé un avant/après de sa transformation et a partagé son secret minceur.

"Salut tout le monde !!! Comme vous êtes nombreux à me poser des questions sur ma transformation physique, je vous donne mon secret. Après avoir vécu une période difficile dans ma vie, j'ai perdu 10 kilos, et suite à ça, je ne voulais pas les reprendre. J'ai donc changé mes conditions de vie et aujourd'hui je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Voici mon quotidien : je ne mange aucune viande rouge, je m'autorise occasionnellement du poulet. Aucun écart dans la journée (gâteaux, bonbons ou autres), aucune boisson gazeuse, je bois beaucoup d'eau. Par contre, niveau plat, je mange vraiment ce que je veux sans me priver. J'espère que mes conseils vous serviront à vous aussi les amies. Force à vous", a-t-elle écrit.

Un internaute lui a alors demandé si elle faisait également du sport et Vanessa lui a assuré que non, "du tout". Autant dire que sa métamorphose physique est d'autant plus hallucinante. Ce post a été liké par son ex-rivale Emilie Nef Naf via son compte Le Secret by Emilie Nef Naf qui représente sa marque de produits minceur.

La période difficile dont parle Vanessa correspond à celle où elle a ouvert un restaurant avec son frère. Accablée par le travail et le stress, elle avait perdu 10 kilos en deux mois et demi. A l'époque, elle avait même passé des examens médicaux pour savoir si elle avait une maladie. Ce n'était pas le cas.