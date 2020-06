Vanessa (Secret Story) métamorphosée : la candidate a bien changé !

Le 19 juin 2009, TF1 donnait le coup d'envoi de la saison 3 de Secret Story. À l'époque, l'émission de télé-réalité était présentée par Benjamin Castaldi. Et, au cours de la soirée, le public a fait la connaissance de Vanessa. Une jeune femme qui a bien changé depuis.

À l'époque de sa première participation à Secret Story, Vanessa - qui avait avec Émilie Nef Nef le secret commun "Nous sommes les pires ennemies" - avait 21 ans. Elle avait les cheveux blonds, une frange et quelques kilos en plus. Après son aventure dans la Maison des Secrets, elle avait tenté de se lancer dans la musique avec Un truc de ouf. Malheureusement, l'accueil du public n'était pas à l'image du titre de sa chanson. Elle est donc retombée dans l'anonymat. Mais, surprise, l'habitante du Nord a fait son retour dans la saison 9 de Secret Story, en 2015, sur TFX. Et le public a eu du mal à la reconnaître. Il y a cinq ans, elle était brune et plus fine. Cette fois, son secret était "Je suis une ancienne candidate de Secret Story". Malheureusement, Alia l'avait vite démasquée.

Après cette nouvelle aventure, Vanessa a perdu beaucoup de poids. "Je n'ai pas fait de régime et je n'ai pas fait de sport. J'ai perdu 10 kilos en deux mois et demi. Ce n'est pas un secret, j'étais sur l'ouverture d'un restaurant avec mon frère et c'était énormément de travail. J'ai eu beaucoup de poids sur les épaules. J'ai eu un stress intérieur et j'ai commencé à perdre du poids. J'ai même fait des examens, car on pensait que j'avais une maladie. J'ai fait des malaises, j'avais une santé un peu bizarre", expliquait-elle à Sam Zirah en 2018. Une perte de poids qui a eu pour conséquence de diminuer la taille de sa poitrine. Complexée, elle a donc accepté de s'envoler pour la Tunisie afin de faire une augmentation mammaire, dans le cadre d'une émission de télé-réalité. Mais son aventure a viré au cauchemar. "J'étais à bout de forces. Je n'ai pas bénéficié de soins ou de surveillance médicale. Deux heures après être arrivée dans ma chambre, il a fallu que je réponde à des interviews et que je tourne des séquences avec le cadreur. (...) Je n'avais même plus l'énergie de sortir de mon lit", dévoilait-elle à Public après sa mauvaise expérience.

Fort heureusement, Vanessa s'est remise sur pied depuis. Aujourd'hui, celle qui est redevenue très amie avec Émilie Nef Naf a un tie and dye et s'est encore plus affinée. Elle est semble-t-il de nouveau célibataire, car plus aucune photo de son ex (?) copine ne figure sur son compte Instagram.