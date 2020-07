Vera Wang : A 71 ans, la créatrice affiche un corps de jeune fille !

Non, vous ne rêvez pas, cette femme vient de fêter son 71e anniversaire. La créatrice de mode Vera Wang a subjugué tous ses fans en publiant une nouvelle série de photographies en tenue de fitness le 26 juin 2020. Un jour avant son anniversaire, celle qui est considérée comme la papesse de la mode a souhaité rendre hommage à la communauté LGBT : le mariage entre personnes de même sexe avait été légalisé le 26 juin 2005 aux États-Unis. En légende, elle écrit : "Un jour historique pour l'égalité et l'amour".

Totalement raccord, la créatrice pose avec une brassière noire et un pantalon de sport. Et pour être parfaitement dans le thème, Vera Wang affiche une manucure aux couleurs arc-en-ciel sur ses ongles. Des clichés impressionnants qui dévoilent le corps parfait de Vera Wang. Bras fin, silhouette longiligne, ventre plat, rides inexistantes, la styliste pourrait facilement passer pour une jeune influençeuse dans la vingtaine. Pourtant, Vera Wang est bien née le 27 juin 1949 à New York.