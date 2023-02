Véronique Mounier, 1ère animatrice de L'amour est dans le pré réapparaît, elle a totalement changé de vie !

Très active et présente à la télévision durant les années 2000, période à laquelle elle a notamment présenté les saisons 2 et 4 de L'amour est dans le pré, Véronique Mounier a peu à peu commencé à se faire plus discrète avant de totalement disparaître du petit écran en 2018. Aujourd'hui devenue nutrithérapeuthe, l'ancienne animatrice préfère rester dans l'ombre, même si elle accepte parfois de donner de ses nouvelles au grand public. Invitée sur le plateau de TPMP People ce samedi 4 février 2023, elle s'est laissée aller à quelques confidences inédites sur sa carrière télévisée qu'elle assure ne pas regretter.

Face à un Matthieu Delormeau interrogatif, Véronique Mounier est revenue sur les raisons de sa reconversion. Pour elle, le tour d'horizon de sa carrière dans l'audiovisuel était terminé. Elle a donc décidé de partir sans se retourner. "C'est là que peut-être ma vraie vie a commencé. J'ai apprécié cette parenthèse télé, j'ai rencontré plein de gens très sympas et je me suis beaucoup amusée", a-t-elle d'abord expliqué. Passionnée par la médecine, la jolie brune a longtemps réclamé une émission médicale. Malheureusement, ses désirs n'ont pas été entendus et elle a donc préféré s'éclipser doucement pour assouvir ses envies ailleurs, dans le monde réel.

Un virage à 180 degrés

Convaincue que quelque chose de mieux l'attend ailleurs, elle choisit alors de reprendre ses études et de se spécialiser dans un domaine bien particulier. "Ça n'avait plus beaucoup de sens ce que je faisais, moi je voulais refaire une émission médicale et ça ne s'est jamais fait. Je me suis dit qu'il était temps que je reprenne mes études (...). Entre temps j'avais découvert une discipline qui m'avait passionnée : la micro-nutrition. Dans la médecine fonctionnelle, on s'intéresse plus aux patients, à la cause qu'à la maladie, l'idée c'est de vous optimiser", a-t-elle ensuite détaillé avec enthousiasme.

Mais ce manque de projet n'est pas la seule raison de son départ. En effet, Véronique Mounier déplore aussi un sexisme ambiant à la télévision. "Quand on fait de la co-animation , il y a des duos où effectivement c'est jamais nous qui allons dire bonjour ou bonsoir en premier, quand on dépasse un peu ou qu'on va rajouter des mots sur la phrase qui nous était assignée on va nous dire 'non mais c'est à moi de parler' (...) Quand on est une femme en télé on a une date de péremption", a-t-elle conclu avec amertume...