Vianney révèle l'origine particulière de son prénom rare, confidences très personnelles...

Durant l'année 2022, le prolifique Vianney a assuré une tournée dans toute la France, N'attendons pas, qu'il a choisi de faire dans de petites salles, pour être toujours plus près de son public. Celui qui a signé un duo avec la superstar Ed Sheeran (Call on me) prouve encore une fois qu'il garde les pieds sur terre, malgré l'immense succès qu'il connaît depuis la sortie de son premier album, Idées blanches en 2014. Derrière cette superbe carrière, se cache donc un homme qui a su rester simple, accessible et généreux, ce qui est peut-être lié au choix de son prénom rare.

Dans Les Rencontres de Julie sur Air Zen, Vianney s'était confié sur son travail d'artiste mais également de façon plus intime, en parlant de celui qu'il a été et qu'il est devenu. Papa d'un petit Edgar, beau-papa également comme l'indique sa chanson, le mari de l'amoureux de la violoncelliste Catherine Robert est plus épanoui que jamais. Pour en savoir plus sur l'homme discret qu'il est, Julie Obispo l'a interrogé sur la signification de son prénom. Il a été choisi par ses parents, catholiques pratiquants.

Ça m'a été utile dans tous les cas.

Vianney fait référence au Saint-Patron Jean-Marie Vianney, devenu Saint-Vianney. Le chanteur-auteur-compositeur a précisé ce que représente cette figure : "C'est un Saint important chez les Chrétiens, c'était un homme d'une grande humilité. Très simple, simple d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas profond, il était extrêmement profond. Mais il n'était pas un lettré. C'est quelqu'un qui avait reçu assez peu étant enfant, mais qui avait énormément d'amour en lui, et de foi. Il est assez inspirant pour pas mal de chrétiens. Mes parents m'ont donné ce prénom-là, ça m'a été utile dans tous les cas."

Élevé dans la culture chrétienne, Vianney est très attaché à ses racines. Il a notamment été chez les Scouts d'Europe et garde un souvenir riche de ses séjours avec eux, des moments où il a appris à vivre en communion avec les autres et la nature et qui l'ont construit.