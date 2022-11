"Beaucoup de moments durs" : Vianney ancien scout, il raconte cette expérience à contre-courant

Alors qu'il a dévoilé son titre Call on Me, en featuring avec Ed Sheeran, le 7 octobre dernier, Vianney était l'invité de Julie Obispo, sur la radio Airzen, lundi 24 octobre. L'occasion pour le chanteur de 31 ans de se confier et notamment de faire part aux auditeurs de son expérience en tant que chef de patrouille au sein des scouts d'Europe. "Qu'est ce que cela t'as apporté humainement, socialement ?", lui a demandé l'ex-femme de Pascal Obispo.

"Moi, j'adore la nature. Quand on grandit à Paris, on l'a pas trop autour de nous. Donc c'était un moyen de se barrer le week-end, de dormir dehors, de fabriquer des trucs en bois, de faire des feux... J'aime bien cette vie-là (...) Il y a aussi un côté formateur. À l'école, on se mélange pas. On est par classe, par âge. Aux scouts, on est obligés de composer avec gens plus jeunes ou plus âgés (de 12 à 17 ans). C'est un apprentissage de la vie en communauté", lui a-t-il répondu.

Beaucoup de moments durs

Cette aventure était également l'occasion, d'après lui, de devenir moins craintif qu'à l'accoutumée. "Ça rend moins chochotte, dans la vie de tous les jours. Chez les scouts, il y a beaucoup de moments froids, durs... Pendant que mes copains, au lycée, allaient en boite, moi j'étais à la forêt !", a raconté l'interprète de Je m'en vais, qui a également profité de cet entretien pour évoquer un événement dans sa vie qui l'a également changé : la naissance de son fils Edgar, né en octobre 2021.

"Dès qu'il y a un petit être, le centre de gravité n'est plus le même. Avant d'avoir un enfant, on ne vit que pour soi mais on ne s'en rend pas compte. Ce qui est important, c'est notre épanouissement personnel. C'est hyper important de se dire qu'il y a un petit bonhomme derrière qui va regarder ce qu'on fait et qui va sûrement s'en inspirer", a-t-il assuré, à ce sujet. Pour rappel, la mère du bébé se prénomme Catherine Robert. C'est une violoncelliste, avec qui il file le parfait amour depuis 2016, et qui avait déjà une fille avant leur rencontre. Vianney lui a dédié sa magnifique chanson Beau-papa...