"Ça change tout" : Vianney parle de sa vie avec son fils Edgar, le chanteur touchant

Elle a complètement bouleversé sa vie. En couple avec la violoncelliste Catherine Robert depuis l'année 2016, marié à sa chère et tendre depuis 2 ans, Vianney Bureau est devenu beau-papa puis papa dans la foulée. En octobre 2021, le jeune chanteur, qui vient de sortir un duo avec Ed Sheeran, a accueilli un petit garçon baptisé Edgar. Très protecteur dès qu'il s'agit de sa famille, il a toutefois accepté d'évoquer son nouveau quotidien, à demi-mot, dans le podcast Les rencontres de Julie, réalisé par Julie Obispo pour Air Zen.

"Ça change tout, a avoué Vianney, en pensant à son fils. Je trouve qu'avant d'avoir un enfant, on ne vit que pour soit mais on ne s'en rend pas compte. C'est notre épanouissement personnel qui est important. Il ne faut pas le négliger dès qu'il y a un enfant, bien sûr, mais d'un coup, dès qu'il y a un petit être, le centre de gravité n'est plus le même. On est beaucoup moins auto-centré, je crois. C'est un changement quotidien. L'organisation, le sens, pourquoi on fait les choses. C'est hyper important de se dire qu'il y a un petit bonhomme derrière qui va regarder ce qu'on a fait, qui va sûrement s'en inspirer."

En juillet dernier, Vianney et Catherine Robert ont fêté leurs 2 ans de mariage, soit leurs noces de cuir. Mais quel est donc le secret de cet amour fou qu'ils partagent depuis tout ce temps ? "La communication. La vraie, explique le chanteur de 31 ans. Etre capable de tout se dire. Je crois vraiment à ça. Le seul truc dont je sois sûr, de manière universelle. Le reste regarde les gens. Se donner pleinement à quelqu'un qu'on ne connait pas pleinement c'est bizarre. Je ne sais pas si c'est porteur sur la longueur. Ce qui assure le mieux nos arrières, c'est de parler." Il faudra, tout de même, qu'il prenne un peu de distance avec sa famille. La tournée N'attendons pas se poursuit, du 3 novembre au 16 décembre 2022, dans des salles cette fois-ci plus intimes. Le rendez-vous est pris...

