Vin Diesel installé en République Dominicaine : il met ses voisins à bout !

Actuellement en République dominicaine pour y développer des studios de cinéma et tourner le neuvième opus de la série de films à succès Fast and Furious, l'acteur de 53 ans ne semble pas faire l'unanimité au sein de la population locale. Installé avec sa femme, Paloma Jimenez, et ses trois enfants dans une résidence fermée et sécurisée, Vin Diesel aurait reçu des plaintes de la part d'un de ses voisins.

Accompagnée de douze garde du corps, la petite famille aurait le don d'énerver le voisinage. Dernier incident en date : pour la fête de Pâques, les hommes de Vin Diesel ont bloqué l'accès de la route aux voitures et aux piétons pour que la famille puisse faire du vélo.

C'en est trop pour l'un des voisins de l'acteur qui décide de lui adresser une lettre pour lui expliquer le fond de sa pensée. "Depuis quelques semaines maintenant, j'ai été témoin et j'ai entendu de la part d'autres propriétaires, de l'attitude abusive de vos garde du corps autour de nos maisons et à la plage. Ils nous interrogent, bloquent les rues avec cinq ou six voitures. Ils stoppent les résidents pendant qu'ils marchent pour que vous puissiez faire du vélo", résume le voisin dans la lettre que s'est procuré le média américain TMZ.

L'homme explique également qu'en dix années dans la résidence, il n'a jamais eu à subir un tel traitement de la part d'une personne louant une de maisons. Il poursuit, non sans sarcasme, en rappelant à Vin Diesel qu'il n'a pas grand-chose à craindre dans une résidence sécurisée. "Vous devriez savoir que vous visitez une communauté où personne n'est une menace pour vous", conclut-il.

Un des proches de l'acteur a indiqué à TMZ que ce dernier vient depuis plus de vingt ans en République dominicaine et qu'il s'est toujours très bien entendu avec les locaux. Quant à l'incident de la promenade en vélo, il explique que Vin Diesel et ses enfants souhaitaient offrir des paniers remplis d'oeufs de Pâques aux travailleurs du coin. La présence de douze garde du corps serait due au fait que la famille entière de l'acteur était présente lors de cette sortie. La même source indique que l'acteur ne souhaitait pas créer de tensions avec le voisinage et qu'il adore le pays.