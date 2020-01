Vincent Cassel : Les coulisses étonnantes de sa scène mythique dans "La Haine"

Il y avait comme un air d'improvisation ce jour-là. En bouclant le tournage, l'époux de Tina Kunakey a pourtant senti que quelque chose venait de se passer. "Il fallait trouver des trucs à faire et à dire, poursuit-il. Comme c'était technique et que le plan était plus long que ce qui était écrit, il fallait habiller. On a fait trois ou quatre prises, je m'éclate à la faire, je me suis vraiment marré. Et après ça, je vais voir Mathieu Kassovitz, je lui serre la main et je lui dit 'Merci. Celle-là, elle reste'. Dans les films, les moments où les gens sont seuls, c'est souvent des moments qui payent." Force est de constater qu'un sacré duo de cinéma est né de cette collaboration...