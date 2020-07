Vincent Cassel : Un mois après son accident, il marche sur l'eau !

À 53 ans, Vincent Cassel a encore le déhanché d'un jeune homme dans la fleur de l'âge et les capacités athlétiques d'un grand sportif - qu'il est. Le 4 juillet 2020, l'acteur a partagé une vidéo dans laquelle on l'aperçoit en pleine séance de foil pumping. Equipé d'une combinaison noire avec bob assorti, le mari de Tina Kunakey semble être un vrai professionnel des sports nautiques. Embardées à droite, à gauche, l'acteur du film La Haine lévite à quelques mètres au-dessus de la mer avec une aisance et une assurance qui impressionnent.