Vincent Cerutti : Sa fille aux urgences, il devance les critiques et pousse un coup de gueule

C'est une période un peu compliquée pour Hapsatou Sy et Vincent Cerutti. Les amoureux sont confrontés aux pépins de santé de leurs enfants. C'est d'abord leur fils Isaac qui a été hospitalisé. A seulement deux ans, le bébé a subi sa première opération au début du mois, ce qui avait beaucoup inquiété sa maman. Ce lundi 22 novembre 2021, c'était au tour de sa grande soeur Abbie (5 ans) d'être prise en charge.

En effet, Vincent Cerutti a indiqué dans la journée s'être rendu aux urgences avec sa fille. Une mesure extrême qu'il s'est résolu à prendre après avoir constaté qu'il n'avait pas le choix. En légende d'une photo d'Abbie en salle d'attente, l'animateur en a donc profité pour faire passer un message. "Un peu de fièvre, mal à la tête, une petite nausée... depuis une heure on patiente avec Abbie aux urgences. Vous allez me dire : 'pour une gastro vous pourriez appeler SOS Médecin et ne pas engorger les vraies urgences !' Vous auriez raison ! Mais en France, il n'y a plus de médecins généralistes car la relève n'est pas assurée... On a besoin de médecins généralistes ! Heureusement, cette problématique sera aussi dans les préoccupations de la présidentielle ! Enfin j'espère", lit-on.

Un message à travers lequel se sont reconnus bon nombre de parents en commentaires. "Oh je compatis!!!", "Complément d'accord avec vous, nous sommes dans le même cas que vous, plus un seul médecin dans nos campagnes", "Vous avez tellement raison... maintenant pour trouver un médecin traitant c'est le parcours du combattant", lui a-t-on écrit, tout en souhaitant un bon rétablissement à sa petite princesse.