Vincent (L'amour est dans le pré) et Marie-Jeanne : retrouvailles entachées par un imprévu

Nouvelle étape pour Vincent le Vigneron, lors de l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 du 15 novembre. C'est à Montélimar qu'il s'est rendu pour découvrir l'univers de Marie-Jeanne, une fonctionnaire âgée de 56 ans. Et cette dernière n'a pas caché son impatience.

Avant d'accueillir son beau Vincent, Marie-Jeanne a confié que depuis son départ de la ferme, elle a revu son compagnon quasiment toutes les semaines. Leur relation s'est donc intensifiée, loin des caméras. Petit imprévu, le train de l'agriculteur a été annulé, il devait ainsi trouver une autre solution pour la rejoindre. Heureusement, l'amour trouve toujours son chemin. Il est finalement arrivé à bon port, un peu tendu. Mais rien de mieux qu'une petite balade en tandem pour se changer les idées.... ou pas. Car il sentait que sa chère et tendre ne pédalait pas toujours.

Malgré tout, Marie-Jeanne et Vincent savouraient leurs retrouvailles. Le lendemain, après un réveil marqué par des courbatures, ils se sont mis aux fourneaux avant d'accueillir les proches de la prétendante. Et l'agriculteur a fait l'unanimité très rapidement. Il a raconté de nombreuses histoires, un peu trop longuement parfois. "Il me fait penser à Depardieu", a plaisanté un ami de Marie-Jeanne. De quoi rassurer un peu la femme qui avait bien du mal à s'ouvrir totalement.

Heureusement, Vincent comptait bien rester à ses côtés. Et il espérait pouvoir enfin l'aider à penser à elle et plus uniquement aux autres. Un changement qui pourrait la faire avancer dans leur vie amoureuse mais aussi, dans sa vie tout court. Reste à savoir s'il réussira cette mission. La réponse prochainement, au bilan de L'amour est dans le pré 2021.