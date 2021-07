Vincent Niclo en deuil : le chanteur "dévasté" par la mort d'un être cher à son coeur

Une mélodie, bien triste, résonne dans son coeur. Vincent Niclo a perdu l'un des hommes qui comptent, pour lui, le plus au monde. Son maître à penser, son maître à chanter, Thierry Dran, est décédé le 23 juillet 2021 à l'âge de 67 ans. Impossible, pour le chanteur, de ne pas avoir un mot tendre pour lui. D'abord terré dans le silence, l'artiste a pris la parole, sur les réseaux sociaux, après avoir digéré la nouvelle. Il a rédigé un long texte pour accompagner le portrait du disparu.

Mon repère, mon compère, mon père artistique

"Désolé d'avoir été absent mais depuis 2 jours j'ai le coeur en berne, écrit Vincent Niclo sur son compte Instagram. Celui qui m'a tout appris est parti. Je suis dévasté. Il représentait tant pour moi. Grâce à lui, j'ai découvert jour après jour ma voix, j'ai accepté de me faire confiance, j'ai connu mes premiers frissons vocaux, j'ai réussi à exprimer ce qui était caché au plus profond de moi. Thierry, j'espère que de là-haut tu seras fier de moi car je chanterai toute ma vie pour toi. Adieu ténor si talentueux, âme si belle, mon repère, mon compère, mon père artistique. Va enchanter les étoiles de ta voix magnifique. Tu vas tant me manquer. A jamais dans mon coeur."