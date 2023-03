Quotidien et C à vous ne veulent pas recevoir ce célèbre chanteur : "Je le dis parce que ça suffit !"

Vincent Niclo animera la soirée du Sidaction ce samedi 25 mars sur France 2. "On peut commencer à imaginer bientôt un monde sans Sida mais on en est encore loin", confiait le chanteur de 48 ans sur le plateau du Buzz TV ce mercredi. Une interview qui était également l'occasion pour l'artiste de s'exprimer sur ses projets personnels, comme la sortie de son album et sa tournée des églises avant l'été. Une opportunité qu'il a notamment saisie parce qu'il n'a pas souvent l'occasion d'aborder ce sujet à la télévision. En effet, de célèbres talk-show auraient refusé de l'inviter.

"Il y a des émissions dans lesquelles on ne veut pas me recevoir", a-t-il révélé, en citant notamment C à Vous et Taratata. "Apparemment, je ne rentre pas dans leur ligne éditoriale. Mon attaché de presse ici présent pourra vous le dire". L'émission Quotidien, à retrouver ce soir dès 19h20 sur TMC, était également dans son collimateur : "Chez Cyril Hanouna, il n'y a pas de problème. Mais avec Yann Barthès (...), je n'ai pas la carte. Ils doivent se dire que je suis trop populaire, ce que je revendique d'ailleurs. Je ne suis peut-être pas assez bobo. Je ne sais pas, il faudrait leur demander".

Un jour, peut-être que...

Il a également affirmé avoir conscience de la teneur de ses propos. Des paroles qu'il assume : "Je le dis parce que ça suffit !". Et il ne perd pas pour autant espoir à l'idée d'être un jour invité dans ces célèbres talk-show : "Un jour, peut-être que je serai invité". Il se dit également que les personnes qui sont actuellement à la tête de ces programmes ne le seront plus à un moment donné et seront ainsi remplacées par d'autres, de quoi lui donner peut-être plus de chances d'être invité: "Vous savez le temps passe, les animateurs aussi...".

Le chanteur a notamment regretté qu'un animateur "qui mélangeait toutes les générations et les styles" comme Patrick Sébastien soit moins présent dans le PAF qu'auparavant. "Il faisait revivre des artistes qu'on ne voyait pas à la télé", s'est-il souvenu, avec nostalgie. Mais pour rappel, l'ancien présentateur du plus grand Cabaret du monde est bel et bien de retour puisqu'il incarnera prochainement deux nouveaux formats sur C8.