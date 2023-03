Sidaction 2023 : Bernard Montiel, Yamina Benguigui, Ophélie Meunier et bien d'autres, réunis pour la bonne cause !

Comme chaque année depuis 1992 (à l'époque il était appelé le Sidathon), le Sidaction s'apprête à faire son grand retour ! Aujourd'hui, cette manifestation s'illustre par un marathon audiovisuel de trois jours, durant lequel de nombreux événements télévisuels sont organisés pour divertir, informer et encourager les spectateurs à faire des dons pour la recherche contre le Sida. Une fois n'est pas coutume, cette édition 2023 aura lieu le dernier week-end du mois de mars.

Mais la soirée de lancement quant à elle, a d'ores et déjà eu lieu. C'est en effet ce lundi 6 mars 2023 que quelques-unes des plus grandes personnalités publiques se sont réunies pour marquer le début de ce mois dédié à la prévention et aux dons. Pour l'occasion, tout ce beau monde s'est retrouvé au Théâtre Edouard VII, dans le neuvième arrondissement de Paris. De nombreux visages célèbres y ont fait une apparition à l'image de l'animateur Christophe Beaugrand ainsi que des journalistes Eliot Deval, Thomas Joubert, Daniel Riolo, Messaoud Benterki, Romain Desarbres et Christophe Jakubyszyn. Du côté des femmes, une flopée d'animatrices ont également souhaité être de la partie. Ophélie Meunier, Marie-Sophie Lacarrau, Isabelle Ithurburu, Mélanie Taravant, Daphné Bürki, Hélène Mannarino, Vanessa Burggraf, Linda Lorin, Laurence Roustandjee Hédia Charni, Julia Vignali et Karima Charni (qui s'est notamment fait connaître comme candidate dans la 4ème saison de la Star Academy), ont donc illuminé la soirée de leurs présences.

Un public haut de gamme

Mais ce n'est pas tout ! D'autres grands noms de la télévision ont aussi accepté la prestigieuse invitation. Ainsi, on a pu apercevoir Sibyle Veil (Présidente-directrice générale de Radio France), Rodolphe Belmer (Directeur général de TF1), Maxime Saada (Président du directoire, Groupe Canal+), Constance Benqué (présidente du pôle News du groupe Lagardère) et Gérald-Brice Viret (Directeur Général des Antennes et des programmes du Groupe Canal+).

Enfin, le présentateur Antoine de Maximy et sa compagne Magalie étaient aussi présents, de même que l'animateur et chroniqueur Bernard Montiel, la réalisatrice Yamina Benguigui, la journaliste Anne-Sophie Bernadi, le présentateur d'outremer Brice Laurent Dubois, la chroniqueuse Isabelle Morini-Bosc, la miss météo CNews Alexandra Blanc, l'animateur Laurent Luyat, la journaliste Laure Closier et l'écrivain Philippe Labro.