"C'est la première fois que..." : Cyril Hanouna annonce une grande nouvelle dans TPMP, "de la folie"

Un partenariat long terme

A noter que, d'après les informations de Télé-Loisirs , C8 aurait également commandé deux autres formats pour Patrick Sébastien, sans compter ce projet avec Cyril Hanouna. Une information confirmée ce mardi par Vincent Pujol, directeur des programmes de la chaîne : "On a deux projets avec lui, en plus de ce que Cyril (Hanouna, ndlr) vient de dire. L'idée, c'est vraiment un partenariat long terme avec Patrick (Sébastien, ndlr)."

Toujours d'après nos confrères, le premier programme s'appellera Patrick Sébastien, découvreur de talents. Il s'agira d'une série documentaire coupée en deux parties et qui mettra en avant les humoristes découverts et révélés par l'animateur tout au long de sa carrière. Jeff Panacloc, Albert Dupontel, les Bodin's et Laurent Baffie seront notamment au rendez-vous.

Nicolas Canteloup, Christelle Chollet et Raphaël Mezrahi feront quant à eux partie du deuxième projet, qui sera baptisé Les Pépites de Sébastien et qui proposera aux téléspectateurs de (re)découvrir les séquences les plus étonnantes, drôles ou émouvantes survenues sur les différentes émissions animées par Patrick Sébastien tout au long de sa carrière. Deux formats inédits dont la diffusion est prévue fin mars-début avril.