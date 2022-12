"Je n'ai pas voulu reconnaître le corps" : Patrick Sébastien et son fils tragiquement mort à 19 ans, terribles confidences

Patrick Sébastien est à l'honneur ce mardi 27 décembre 2022, sur C8. La chaîne de la TNT diffuse un documentaire sur les coulisses de son émission culte Le Grand Bluff. Un programme né à la suite d'un drame comme il le rappelle dans le programme.

L'ancien présentateur emblématique de France Télévisions incarne la joie et la bonne humeur dans chacun de ses programmes. Mais comme tout le monde, Patrick Sébastien a ses failles et a connu des épreuves. L'un des drames de sa vie s'est déroulé le 15 juillet 1990. Son fils aîné Sébastien, fruit de son ancienne union avec Martine, est mort à l'âge de 19 ans à la suite d'un accident de moto sur les routes de Camargue. Un choc pour ses proches, dont sa femme Marie-Andréa qui a donné naissance cinq mois plus tard à leur fille Marie.

Cette épreuve, il l'évoquera dans l'émission Le Grand Bluff, 30 ans déjà. Rappelons que dans son programme culte diffusé pour la première fois le 26 décembre 1992, l'ex de Nathalie Boutot se grimait pour piéger des célébrités. Il a notamment tendu un piège à Jean-Pierre Foucault. Alors qu'il était en pleine préparation de Sacrée soirée, ce dernier a été importuné par un fan un peu trop envahissant incarné par Patrick Sébastien.

Si l'émission Le Grand Bluff est hilarante, son origine l'est beaucoup moins comme le présentateur de 69 ans l'explique dans le documentaire diffusé ce mardi 27 décembre 2022 sur C8. "Je n'ai pas voulu reconnaître le corps à la morgue. Dans mon subconscient, j'ai toujours cette idée que ce n'était pas lui", a-t-il tout d'abord confié ému comme l'a dévoilé TV Mag. Et de poursuivre : "Un soir, à l'été 1992, je m'arrête dans une station-service et je vois un motard habillé en noir. Il ôte son casque, il porte la barbe et dans ma tête je me dis: 'Enlève-la, je t'ai reconnu.' En remontant dans la voiture, j'ai décidé que j'allais me déguiser et aller piéger des gens que je connais."

Une sorte d'hommage à Sébastien donc pour Patrick Sébastien qui a également utilisé son prénom pour son nom de scène.