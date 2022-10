Patrick Sébastien en deuil : nouveau coup dur pour l'animateur après la perte d'un être cher

Patrick Sebastien se retrouve aujourd'hui en deuil. L'animateur de 68 ans vient de perdre un proche complice. C'est via le compte Facebook de la directrice artistique de radio et de télévision française Nathalie André que la nouvelle a été partagée le 14 octobre dernier. "J'apprends avec beaucoup de tristesses le décès de Jacques Marouani avec qui j'ai fait de nombreuses émissions ! Avec Patrick Sebastien, avec Guillaume Durand sur TF1. De très beaux souvenirs avec ici sur cette photo de 1991... Dont le prime avec François Mitterrand. Childeric Muller, Anne Marsan, Guillaume, Michèle Dequeker et Renaud Le Van Kim, @AlainBarsikian. Toutes mes pensées à ses filles et à sa famille", a-t-elle écrit.

Plusieurs internautes ont réagi à la triste nouvelle, dont l'animateur Alexandre Debanne. "Jacques ! Je lui dois mon 1er prime time sur TF1. Il était de la race des seigneurs, avec une vraie élégance d'âme. Très triste nouvelle...", a-t-il écrit en commentaires. On apprend par ailleurs que l'enterrement aura lieu ce mardi 18 octobre au cimetière de Marnes La Coquette à 15h.

En revanche, Patrick Sebastien ne s'est pas encore exprimé publiquement sur cette disparition. On sait néanmoins que les deux hommes étaient très proches. Avec sa société à son nom, Jacques Marouani a produit bon nombre de ses émissions télévisuelles.