Vincent Niclo n'est plus célibataire ! "Je peux vous dire que je suis en couple"

Vincent Niclo n'a jamais été très à l'aise à l'idée de parler de sa vie amoureuse. Le chanteur de 46 ans vient de franchir un grand pas, presque inespéré, dans les pages du magazine Gala. Ce jeudi 9 décembre 2021, le célèbre crooner révèle ne plus être un coeur à prendre, une première remarquée tant elle est exceptionnelle. Nul doute que le charmant brun a déjà eu des histoires d'amour ces dernières années mais jamais il n'en avait parlé ouvertement.

C'est au cours d'une interview avec sa maman Evelyne, qu'il présente pour la toute première fois, que Vincent Niclo fait cette révélation inattendue sur sa vie personnelle. Alors que le magazine Gala demande au chanteur pourquoi il ne parle jamais de sa vie privée, ce dernier répond dans un premier temps : "Je suis un livre ouvert sur beaucoup de choses, mais pas sur ces sujets-là. Les fans ne m'en parlent jamais. C'est mon jardin secret, il n'y a que les journalistes pour me poser la question." Une réponse tout à fait au goût de la maman de Vincent Niclo. "Et toc! Ça s'appelle la vie privée. Même moi je ne suis pas au courant de tout et pourtant je suis sa mère. S'il veut ma parler il le fait, mais je ne le questionne pas", rétorque Evelyne.

Vincent Niclo semblait alors avoir l'envie d'en dire plus à sa maman sur le sujet... Était-elle au courant que le coeur de son beau garçon n'était plus à prendre ? Maintenant tout le monde le sait ! "Quand on me demande si je suis en couple ou célibataire, je réponds. Dans ma vie amoureuse, il y a des hauts et des bas, comme tout le monde. Là, je peux juste vous dire que je suis en couple", confie le chanteur.

Il y a tout juste un an, alors qu'il était invité dans l'émission Je t'aime etc sur France 2, qui a été arrêtée depuis, Vincent Niclo s'était montré gêné en évoquant sa situation amoureuse. "Ouais, non, toujours pas... Non toujours pas, c'est triste hein ?", avait-il répondu à Daphné Bürki , qui avait tenté de savoir si son invité était alors en couple. Un an plus tard, la tristesse de la solitude s'en est allée...

L'intégralité de l'interview de Vincent Niclo et de sa maman Evelyne est à retrouver dans le numéro du 9 décembre 2021 de Gala.