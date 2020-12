Vincent Niclo : Célibataire ou en couple ? Le chanteur, un peu gêné, répond...

Depuis qu'il a explosé auprès du grand public, Vincent Niclo s'est bâti une solide communauté de fans. Et ces derniers sont toujours curieux d'en savoir un peu plus sur lui, notamment quand il est question d'amour. Le ténor est-il célibataire ou en couple ? Il a donné la réponse.

Invité de Daphné Bürki, le 1er décembre dans son émission Je t'aime etc sur France 2, Vincent Niclo a été cuisiné sur le sujet. Filoute, l'animatrice a repris une interview de l'artiste donnée au magazine Paris Match dans laquelle il déclarait alors : "Aimer, c'est un grand voyage et parfois il y a des naufrages." Alors qu'elle lui demandait s'il était depuis "arrivé à bon port", le chanteur de 45 ans s'est retrouvé pris de court. "Un petit canot ?", a-t-il d'abord répondu avant de donner la réponse tant attendue. "Ouais, non, toujours pas... Non toujours pas, c'est triste hein ?", a ajouté l'interprète de Jusqu'à l'ivresse. Il a aussi évoqué Isabelle, celle qui avait fait battre son coeur quand il était jeune et qui a "refait sa vie". Depuis, c'est le calme plat dans sa mystérieuse vie amoureuse.

Interrogé par Purepeople en 2014 sur le même sujet à l'occasion de son rôle dans La Belle et la Bête à Mogador, il expliquait l'absence d'une personne dans sa vie par le rythme de sa carrière. "Je suis à 100% sur mon boulot. Je n'ai pas le temps de penser à tout cela pour le moment", disait-il. En 2016, rebelote, alors qu'il faisait la promotion de son single Aimer est un voyage il expliquait de nouveau être un coeur à prendre. "Aimer, c'est un grand voyage, parfois y a des naufrages ! Parfois, on surfe sur la vague aussi. C'est ça, l'amour, c'est des hauts et des bas. C'est compliqué à gérer sur toute une vie, on fait avec ce qu'on a. Des fois, on prend le bon bateau et des fois, on n'a pas pris le bon. On descend sur un autre quai, on prend un autre bateau et on espère que le voyage dure le plus longtemps possible", disait-il encore à Purepeople.

Côté musique, Vincent Niclo est de retour avec un nouvel album intitulé Esperanto, fruit de sa collaboration avec des prêtres orthodoxes.