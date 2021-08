Vincent Niclo torse nu et musclé : le séduisant chanteur fait tomber la chemise !

Il était grand temps de prendre des vacances ! Et qui dit vacances dit maillot de bain. Alors qu'il profite d'un séjour ensoleillé dans les eaux chaudes des Caraïbes depuis quelques heures, Vincent Niclo a d'ores et déjà partagé un joli souvenir de son séjour, sous les palmiers, en petite tenue. "Hello à ma Family de coeur, écrit-il depuis le sable blanc. Merci pour tous vos messages de soutien. Je vais mieux. Les vacances font du bien. La rentrée va être dense. Tellement de choses à vous raconter. Et je vous ai préparé plein de surprises !"

S'il évoque un petit coup de mou, ce n'est pas pour rien. Le séduisant ténor a perdu un être cher à son coeur le 23 juillet dernier. Son maître à chanter, Thierry Dran, est décédé ce jour à l'âge de 67 ans. Et tout le monde s'inquiétait du moral de Vincent Niclo, en cette période difficile, d'autant qu'il avait disparu des réseaux sociaux. "Désolé d'avoir été absent mais depuis 2 jours j'ai le coeur en berne, écrivait-il sur son compte Instagram. Celui qui m'a tout appris est parti. Je suis dévasté. Il représentait tant pour moi. Grâce à lui, j'ai découvert jour après jour ma voix, j'ai accepté de me faire confiance, j'ai connu mes premiers frissons vocaux, j'ai réussi à exprimer ce qui était caché au plus profond de moi. Thierry, j'espère que de là-haut tu seras fier de moi car je chanterai toute ma vie pour toi. Adieu ténor si talentueux, âme si belle, mon repère, mon compère, mon père artistique. Va enchanter les étoiles de ta voix magnifique. Tu vas tant me manquer. A jamais dans mon coeur."