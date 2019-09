Viola Davis (54 ans) : L'incroyable destin de la nouvelle égérie L'Oréal Paris

Actuellement star de la série How to Get Away With Murder, celle qui se proclame comme une "beauté non classique" a même imposé une scène révolutionnaire aux scénaristes où l'on voit l'actrice retirer sa perruque dans l'intimité. Elle remporte d'ailleurs en 2014 l'Emmy Award de la meilleure actrice dans ce rôle.

En 2015, elle confiait à Télérama : "Quand je regarde la télé, je ne vois que des femmes parfaites. Si elles portent une perruque, elles dorment avec, se lavent avec, et ne quittent jamais leurs faux cils. Elles donnent l'impression d'être naturellement parfaites, et les téléspectatrices qui les contemplent se sentent minables. Je voulais qu'Annalise soit impeccable en apparences, féroce en public, mais qu'elle retire régulièrement ce masque, qu'elle se dépouille de tout artifice et qu'elle apparaisse vulnérable dans son intimité." Un pari gagnant puisque cette scène la projette directement en icône de beauté pour toutes les femmes noires.