Vitaa maman de 3 enfants affiche sa belle silhouette avec un look hors de prix, Carla Bruni et Amel Bent fans

Le 16 juillet 2022, Vitaa (39 ans) a souhaité dévoiler les nouvelles acquisitions mode (hors de prix) de sa garde-robe Haute Couture. Très à l'aise devant l'objectif, la maman de Liham (10 ans) d'Adam (8 ans) et de Noa (née le 10 avril dernier) et femme d'Hicham Bendaoud (qu'elle a épousée en 2010) a ainsi posé avec un look estimé à plus de 35 000 euros.

Habillée avec une robe Alexander McQueen à 1.790 euros, l'interprète du titre A fleur de toi portait également de nombreux bijoux dont un collier Messika Move uno 2 rangs (à 3490 euros), un ras de cou Messika Choker Move Uno Multi (à 14.800 euros). À son bras, l'acolyte de Slimane porte également un bracelet Messika My Move (à 1.090 euros) et deux bracelets Cartier (un bracelet Cartier Love à 7.100 euros et un bracelet Cartier Love Petit modèle à 6.750 euros).

"Mellow Yellow" écrit-elle en légende. Rapidement son amie Carla Bruni a validé cette sublime tenue en commentant : "Oh la la !", accompagné de coeurs jaunes tout comme Amel Bent qui l'a qualifiée de "Bella" et Ayem Nour qui s'est amusée à la comparer à un "avion".