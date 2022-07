Vitaa : Grande réunion de famille pour célébrer l'Aïd, superbes photos en famille

L'heure était à la fête ce week-end pour Vitaa et tous les musulmans qui célèbrent depuis vendredi dernier l'Aïd. Piscine avec des ballons de baudruche en guise de décoration, buffet à volonté, grand soleil... Toutes les conditions étaient réunies ce dimanche 10 juillet pour passer une merveilleuse journée. Un moment important que la chanteuse de 39 ans a partagé aux côtés de ses proches, notamment de ses collègues de travail comme le producteur Saïd Boussif et la coiffeuse/styliste Soraya Meziane.

Sa famille était également au premier plan. "I Love you", peut-on lire dans sa story Instagram, alors qu'elle semble tenir dans ses mains sa fille Noa, née le 10 avril dernier de sa relation avec son discret amoureux Hicham Bendaoud qu'elle a épousé il y a plus de dix ans. Un adorable cliché, précédé d'un autre, toujours dans sa story, qui renvoie à son dernier post sur le réseau, disponible depuis deux jours. "Aïd Mubarak (..) Que Dieu agrée de nous et préserve nos familles. Bonne fête à tous les Muslims", avait-elle écrit en légende pour lancer les festivités, alors qu'on l'aperçoit allongée sur un canapé avec sa petite dernière dans ses bras ainsi que ses deux fils, Liham et Adam, âgés respectivement de 10 ans et 7 ans, en train de partager un petit moment de complicité avec leur petite soeur.