Vitaa met un plan à Demdem : elle décline la soirée de l'année pour un brunch

Il faut bien l'admettre, Demdem a trouvé le meilleur thème de soirée de l'année 2020. Avec sa fête "Back to the 90's", la styliste et épouse de Gims a fait des envieux. Poudre Tang, affiches de films de l'époque comme Maman j'ai encore raté l'avion ou bien La Haine, graines de tournesol Pipas, objets de décoration de l'époque, 45 tours, téléphone à cadran... Tout y était pour nous faire revivre cette période bénie, à l'exception de François Mitterrand, Bill du Bigdil ou encore Vitaa.

L'artiste a effectivement décliné l'invitation de Demdem. "Elle avait déjà sa tenue, elle s'était chauffé la voix et elle m'a mis ce qu'on appelle un plan", a appris la styliste sur son compte Instagram au lendemain de la fête, le dimanche 22 novembre 2020.

Comme on peut le voir dans sa story Instagram, Vitaa s'était levée tôt le dimanche matin afin de préparer un brunch à sa famille. Quiche aux poireaux, samoussas, toast, salade, croissants et boissons chaudes : elle semble avoir bien dormi pour faire profiter son mari et ses fils de ses talents culinaires. N'ayant pas encore répondu à la story de Demdem, Vitaa n'a toujours livré son excuse pour son absence à la fête de son amie.

Pourtant, Demdem avait fait les choses en grand en envoyant des invitations cartonnées à ses convives, par exemple à Slimane. La styliste était définitivement la reine de la soirée, elle qui s'est déguisée en Aaliyah (tristement décédée dans un accident d'avion à 22 ans, en 2001) spécialement pour l'occasion. On déplore cependant l'absence de masques lors de cette soirée, dont le port est pourtant obligatoire au Maroc.