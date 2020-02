Vivement dimanche : Omar Sy et Catherine Lara radieux chez Michel Drucker

Le 5 février 2020, Michel Drucker était de retour au Studio Gabriel pour tourner un nouveau numéro de Vivement dimanche. qui sera diffusé le 9 février 2020, sur France 2. Comme chaque semaine, de nouvelles personnalités viendront se livrer sur leurs projets en cours ou à venir.

À partir de 14h20, Vivement dimanche accueillera les acteurs Bérénice Béjo et Omar Sy et Keyla Fala qui viendront discuter de leur prochain film intitulé Le prince oublié et dont la sortie en salle est prévue pour le 12 février 2020. Le chanteur Arma Jackson, actuellement en tournée viendra parler de ses derniers projets musicaux, notamment son dernier album intitulé Capsules et sorti en avril 2019. Les comédiens Joakhim Sigue, Aïssa Maïga, Louis Durant et Lucien Jean-Baptiste seront de la partie pour évoquer le tournage de la mini-série intitulée Il a déjà tes yeux et dont la diffusion sur France 2 sera lancée cette année.

Enfin, la chanteuse Catherine Lara sera également également présente, elle qui sera le 14 février prochain au Dôme de Paris avec un spectacle intitulé Entre la vie et l'amour et qui partira ensuite en tournée pour fêter ses cinquante ans de carrière et faire ses adieux à la scène.

Comme toujours, Michel Drucker sera accompagné de sa traditionnelle équipe de chroniqueurs : la vétérinaire Hélène Gateau, le caricaturiste Emmanuel Chaunu, l'écrivain Franck Ferrand et la navigatrice Maud Fontenoy.

Exceptionnellement, aucun numéro de Vivement dimanche prochain n'est prévu pour le 9 février 2020 puisqu'un match du Tournoi des VI nations sera diffusé à la place.