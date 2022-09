Vivement dimanche : Qui sont les invités de l'émission du 11 septembre 2022 ?

C'est désormais sur France 3 que Michel Drucker donne rendez-vous une fois par semaine aux téléspectateurs pour suivre son émission Vivement dimanche. Une nouvelle chaîne mais aussi un nouvel horaire puisqu'il faut se connecter à partir de 13h30 pour suivre 1h30 de programme sans coupure publicitaire.

En première partie, l'animateur qui va fêter ses 80 ans le 12 septembre, reçoit la veille dans son émission en tant qu'invité principal François Cluzet, Ils parleront ensemble de sa carrière, de son actualité ainsi que de la région d'où il est originaire. Le célèbre comédien s'est accompagné pour l'occasion de sa femme Narjiss Slaoui-Falcoz, avec qui il est marié depuis 2011.

Comme on le découvre grâce aux photos de notre diaporama, François Cluzet était bien accroché à la très jolie brune avec qui il est d'ordinaire plutôt discret. Lors de rares fois, il s'est tout de même déjà confié sur le bonheur qu'il ressent à ses côtés. "Je suis fou amoureux de ma femme. La vie est plus belle que jamais", glissait-il dans les pages de Télé 7 Jours en 2014. Et précédemment dans Marie-Claire : "J'ai rencontré une femme qui n'est pas une actrice, qui n'apprécie même franchement pas les acteurs, qu'elle voyait comme des enfants gâtés, capricieux et idiots. J'en suis heureux, car ça me renvoie non pas au partenaire mais à l'homme que je suis [...] Je me sens fort. Une femme amoureuse me rend viril, je me sens un homme. Je n'ai pas besoin d'être viril tout seul."

En seconde partie, Michel Drucker recevra les acteurs Kad Merad et Fatsah Bouyamed pour qu'ils défendent leur film Citoyen d'honneur, attendu en salle le 14 septembre prochain. Christophe Willem sera également présent et interprètera son dernier single Ps : je t'aime. Enfin, Francis Ginibre et Eric Carrère (Les chevaliers du Fiel) accompagneront le tout avec humour, tout comme Willy Rovelli.