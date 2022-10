Vivement dimanche : Michel Drucker reçoit sa célèbre nièce face à Michel Cymes et Renaud Capuçon

Michel Drucker donne encore une fois rendez-vous sur France 3 à ses fidèles téléspectateurs pour un nouveau numéro de Vivement dimanche ce 30 octobre 2022. Pendant 1h30, l'animateur va recevoir plusieurs artistes et débriefer de leur actualité. En première partie, c'est Michel Cymes qui sera à l'honneur.

Le médecin et animateur a été invité à défendre son livre, Rien n'est impossible, sorti le 5 octobre dernier. Il aura également l'occasion de parler de son parcours, marqué par sa belle rencontre avec Renaud Capuçon. Les deux hommes ont noué un lien très fort il y a plusieurs années. Alors, en 2015, lorsque Michel Cymes décidait d'adapter son livre Hippocrate aux enfers en documentaire pour France 2, il célébrait leur amitié en faisant appel à ses services. "Quand j'avais eu les honneurs du canapé rouge de Michel Drucker, Renaud, qui est un ami, avait joué La liste de Schindler. A la fin, il m'avait confié avoir eu les mains qui tremblaient en jouant ce morceau. Quand on a lancé le doc' et qu'on a eu besoin d'une musique, tout naturellement, j'ai appelé Renaud...", avait-il expliqué.

Le mari de Laurence Ferrari aura par ailleurs sans doute l'occasion d'évoquer son nouveau label Beau Soir Productions, destiné à produire de jeunes talents. En outre, le caricaturiste et dessinateur de presse Emmanuel Chaunu sera présent pour revisiter en dessins la vie et la carrière de Michel Cymes.

En seconde partie d'émission, Michel Drucker recevra l'ancien gardien de but international de football Jean-Paul Bertrand-Demanes qui sort son livre Stade 4, le match de ma vie dans lequel il revient sur le cancer de la gorge qu'on lui a diagnostiqué en 2010. Gwendoline Hamon viendra quant à elle faire la promotion de la série Cassandre, dont un épisode inédit est attendu le samedi 5 novembre prochain. L'émission prendra ensuite une tournure familiale avec la venue de Léa Drucker, qui n'est autre que la nièce de Michel Drucker. Elle a été invitée à parler de son nouveau film, de Clovis Cornillac, qui sera à ses côtés en plateau. L'acteur réalisateur signe cette adaptation du roman de Pierre Lemaitre Couleurs de l'incendie. Enfin, Kendji Girac sera amené à se confier sur la sortie de son 5e album.