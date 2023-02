Voici les 5 bons plans de la semaine à ne pas rater

Achetez cette table de massage pliante Tectake sur Darty à 142,99 €

Cette semaine aura été des plus éprouvantes. Entre les réunions et les deadlines, vous n'avez pas arrêté et vous devez donc impérativement vous relaxer. Votre moitié, toujours attentionnée, vous a donc fait une superbe surprise. Il a tout prévu pour un massage complet sur votre nouvelle table de massage pliante Tectake. Avec son rembourrage de qualité, vous aurez l'impression d'être sur un nuage. À l'image d'une table professionnelle, une cavité permet de bien maintenir le visage. Parfait pour un superbe massage du dos. Imaginé dans ce même rembourrage, l'appui-tête amovible permet de vous détendre pendant que vos jambes, cou, bras et dos sont entre de très bonnes mains. Et n'ayez pas peur d'encombrer votre intérieur. La table se plie facilement et peut se ranger n'importe où. Il ne reste plus qu'à fermer les yeux et à vous laisser porter !

3. Ne ratez pas cette superbe promo de 18 % pour ce mascara volume waterproof de Maybelline New-York

Le mascara est votre astuce beauté infaillible et vous en passer est à chaque fois un déchirement. Malheureusement, si vous ne voulez pas finir comme un panda lorsque vous allez dans l'eau, vous n'avez pas vraiment le choix. Alors pour les vacances, vous devez lui dire adieu. À moins que vous n'investissiez dans une alternative qui vous permet de ne jamais vous départir de ce produit qui vous fait des cils de rêve. Le nom de ce petit miracle est le mascara waterproof et notamment ce modèle Maybelline New York. Vous avez de la chance, sa réduction sur Amazon est en plus ultra alléchante. Son prix passe de 9,90 € à 8,10 €. Soit une promo vraiment alléchante de 18 %. Un tel mascara pour moins de 9 €, on fonce.

L'eau n'est plus l'ennemie du makeup