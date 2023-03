Votre enfant va partir au combat avec ce pistolet Nerf Fortnite en super promo

Achetez ce pistolet blaster BASR-L Nerf Fortnite à 39,99 € sur Amazon

L'heure du combat a sonné. Votre enfant va affronter dans une bataille épique son ennemi juré. Pour l'aider à vaincre ce malfrat, il a avec lui son arme ultime, le pistolet blaster BASR-L Nerf Fortnite. Il reproduit très fidèlement l'arme du jeu vidéo jusque dans les couleurs jaune et orange. Pour l'utiliser, rien de plus simple. Il suffit d'insérer le chargeur rempli de fléchettes, de tirer la poignée d'amorçage vers l'arrière et ensuite la rabattre vers l'avant, avant d'appuyer sur la détente pour tirer. Le chargeur peut contenir jusqu'à 12 fléchettes, incluses dans le pack. Pratique pour tirer un maximum de projectiles en un minimum de temps. Pour plus de précision, le blaster est équipé d'un viseur, qu'il est aussi possible de retirer. C'est à votre enfant de choisir la méthode qui lui convient le mieux. Votre petit est d'ailleurs prêt, l'affrontement peut débuter.