Wendy Bouchard séparée du père de sa fille Lily ? Ses révélations sur sa vie sentimentale

Comme beaucoup de Français, Wendy Bouchard a pris congé de ses activités professionnelles pour s'offrir un break estival bien mérité. C'est sur l'île de Noirmoutier, en Vendée, qu'elle se ressource chaque année depuis sa tendre enfance. En effet, l'animatrice de l'émission Ma France sur France Bleu a bien du mal à se passer de cet endroit cher à son coeur. Et pour cause, sur place, elle y retrouve ses habitudes, mais aussi toute sa famille, dont sa grand-mère qui va fêter ses 100 ans.

Wendy Bouchard est d'autant plus heureuse de renouer avec son île pendant l'été qu'elle peut désormais en faire profiter sa fille Lily. Lors d'une interview pour Ici Paris parue le mercredi 17 août, la jolie blonde de 42 ans s'est confiée sur leur quotidien constitué de "longues journées à la plage, des balades dans la forêt". Si elles n'ont pas vraiment le loisir de se baigner longtemps dans la mer à cause d'une eau à 19 degrés, Wendy Bouchard se réjouit de faire aimer à la jeune Lily ce lieu magique à ses yeux. "Ma fille a compris que j'avais un rapport particulier à cette île et je lui transmets tout ce que j'apprécie ici. Les premiers jours ici, elle m'a dit : 'Maman, c'est calme ici, c'est très agréable'. On peut entendre les tourterelles, les chouettes la nuit, il n'y a pas de bruit parasite comme on peut en trouver en ville."

Sur l'île de Noirmoutier, Lily va par ailleurs pouvoir se créer chaque année des souvenirs mémorables étant donné qu'elle y fête son anniversaire. Le 4 août dernier, elle y a justement soufflé sa 5ème bougie. "Elle a reçu des déguisements de la reine des neige, elle est en plein dans sa période déguisement", a rapporté sa mère.

Quid du papa ? Très discrète sur sa vie sentimentale, c'était à se demander si Wendy Bouchard n'était pas une maman célibataire. Mais, pour nos confrères, elle a décidé de clarifier les choses. "Tout va bien ! Je vis avec le papa et nous formons une famille unie. On a décidé de se passer de nounou, alors je suis une maman travailleuse qui s'occupe de sa fille avec l'aide de mon compagnon", a-t-elle expliqué, sans toutefois révéler l'identité de ce dernier.