Whitney Frost effondrée : le fils de la tiktokeuse meurt des suites d'une terrible maladie

Les réseaux sociaux affectent la santé mentale des internautes, sont le théâtre de clashs et de controverses, mais pas que ! Ils rassemblent aussi, autour de causes et de combats nobles. Des milliers d'utilisateurs ont ainsi manifesté leur soutien à une jeune mère américaine, dont deux enfants sont atteints de graves maladies. Son fils en 6 ans en est mort.

Whitney Frost compte plus d'1,7 millions d'abonnés sur TikTok, et près de 53 000 sur Instagram. Samedi 1er janvier 2022, elle y a annoncé la mort de son fils Harrison. Le petit garçon avait 6 ans. Il souffrait de dystrophie neuroaxonale infantile, un syndrome neurodégénératif rare caractérisé par une régression psychomotrice et une atteinte neurologique progressive. L'espérance de vie des enfants atteints est de 8 à 12 ans.

"Nous avons perdu notre petit pote, aujourd'hui. Harrison est décédé cet après-midi. C'était un choc, il allait bien hier mais ça s'est dégradé très rapidement. Il est mort vite, et savoir qu'il n'a pas souffert et était entouré d'amour me réconforte, explique Whitney Frost sur Instagram, en légende d'une photo du petit garçon prise le 31 décembre 2021, veille de sa mort. Ça me semble irréel. Mon fils est parti. Mais je suis heureuse d'avoir eu du temps avec lui. Il était l'enfant le plus heureux que j'ai jamais vu de toute ma vie. Nous sommes dévastés mais nous devons rester forts pour Natalie et Riley."