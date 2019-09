Whitney Port, dévastée après sa fausse couche : "Le chagrin est accablant"

Le 23 juillet 2019, Whitney Port (34 ans) révélait avoir fait une fausse couche. Face à Kaitlynn Carter, l'actrice révélée par l'émission The Hills est revenue sur cette douloureuse expérience dans son podcast With Whit. Encore extrêmement touchée et triste, elle explique : "Le chagrin est accablant. (...) On n'arrive à penser à rien d'autre. C'est comme si une mort se produisait à l'intérieur de votre corps, et au même moment, vous êtes censé être là pour votre enfant et vous ne pouvez pas être vraiment triste devant lui."

Une épreuve "horriblement difficile"

Mariée à Tim Rosenman avec qui elle a eu un fils (Sonny, 2 ans), elle confie que cette fausse couche a mis son couple à rude épreuve : "La pensée de la mort de quelque chose que tu n'as pas encore rencontré... ça peut paraître ridicule, mais ça ne l'est pas parce que c'est une partie de toi qui meurt. Cela fait partie de l'amour que tu as pour ton mari et c'est juste déchirant."

L'actrice, qui avait déjà perdu son papa (Jeffrey Port) en 2013, mort d'un cancer des reins, a très mal vécu cette fausse couche. Elle raconte : "Perdre mon père était la pire chose qui me soit arrivée. Alors ensuite, vivre cela sans même pouvoir lui en parler a été horriblement difficile."

Même si le mari de l'actrice de télé-réalité souhaite avoir plus d'enfants, il a tenu à la rassurer dans l'émission : "Si jamais ce n'est pas le bon moment, ça n'arrivera pas. Et si c'est le bon moment, ça arrivera." Même malgré cette terrible expérience, Whitney a la chance de pouvoir compter sur l'amour et le soutien de son époux.