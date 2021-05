Yannick Noah célébré par son fils Joalukas, avec des archives très personnelles

C'est un jour qu'il n'oubliera pas de si tôt ! Yannick Noah a fêté ses 61 ans mardi 18 mai. Actuellement au Cameroun, l'ancien vainqueur de Roland Garros a reçu de nombreux messages à travers le monde. Son fils Joalukas (né de son histoire d'amour avec Isabelle Camus) l'a mis à l'honneur sur sa page Instagram.

Aujourd'hui âgé de 16 ans, le fils de Yannick Noah est un jeune de son temps qui n'hésite pas à utiliser les réseaux sociaux pour faire passer des messages. C'est ce qu'il a fait pour souhaiter un bon anniversaire à son père hier, en postant une série de souvenirs plus attendrissants les uns que les autres. "Joyeux anniversaire boss", a simplement écrit Joalukas, qui préfère laisser parler les images.

Un très beau moment à deux sur un voilier

Sur le premier souvenir qu'il partage, on peut voir un court extrait vidéo des premières années de vie du jeune garçon, quand son père pouvait encore le porter dans ses bras. Un moment complice entre Yannick et son fils très émouvant, à bord d'un voilier. On ressent tout l'amour de l'ancien sportif, dont l'autre fils, Joakim, vient de prendre sa retraite sportive.

Parmi les autres souvenirs partagés par Joalukas, on peut le voir, toujours accompagné de son père, au restaurant, en train de pêcher un énorme poisson ou encore au bord de l'eau. Autant de moments où l'on ressent bien tout l'amour qui existe entre les deux. Une publication qui a très vite fait réagir la famille Noah puisque Yannick a gentiment répondu "Je t'aime chéri, merci", avec une ribambelle de coeur rouge pour lui signifier son amour. Joakim, en couple avec une bombe, n'est pas en reste : "Joyeux anniversaire Yannick. On t'aime papa", a-t-il commenté.