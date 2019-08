Yannick Noah pose nu comme un ver avec une guitare

Si vous suivez Yannick Noah sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas sans savoir que le chanteur passe 85% de son temps en maillot de bain. Mais ça, c'était avant. Sur son compte Instagram, le fils du champion de tennis, Joakim, a partagé le mercredi 7 août 2019 une photographie de son père dans le plus simple appareil, en guise de souvenir de vacances. Et le cliché était accompagné d'une délicieuse nouvelle ! "Mon père est un killer, écrit le jeune homme de 34 ans, et il va bientôt sortir un album. Je t'aime papa." Les lionnes ont doublement de quoi rugir de plaisir.

Le duo a visiblement trouvé son Eldorado, ensemble, au Belize, pays d'Amérique centrale. Peau bronzée et sourire extra-large, Yannick Noah a heureusement gardé un semblant de pudeur et recouvert sa dignité d'un chapeau de paille, de lunettes de soleil, de quelques bijoux et d'un instrument de musique ingénieusement positionné. A 59 ans, il n'a clairement rien à regretter du temps qui file comme le vent. "Haha... tu es fou ! Heureusement qu'il y a la guitare", s'amuse l'interprète d'Aux arbres citoyens, en commentaire de cette publication solaire. Cet été 2019, le compagnon d'Isabelle Camus s'est improvisé en véritable globe-trotter : outre son arrêt au Belize, on l'a entre autres aperçu du côté du Mexique et du Guatemala. Des destinations qui, pour sûr, changent des vacances à Saint-Barth' !

La musique, il l'a dans la peau... plus que jamais. Simon Papa Tara, La Voix des Sages, Destination ailleurs résonnent encore, fort, dans le coeur du public. Mais Yannick Noah est loin d'avoir dit son dernier mot : l'artiste aux mille tubes sortira son onzième album le 6 septembre prochain. Intitulé Bonheur Indigo, ce nouvel opus s'est récemment dévoilé puisque le chanteur a accordé à la chanson Viens un clip vidéo plein de couleurs. Vivement la suite...