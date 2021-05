Ycare endeuillé par la mort de son "jeune frère" : "Quelque chose s'est cassé en moi"

C'est avec le coeur lourd que Ycare a partagé le décès d'un proche. Le 16 mai 2021, l'artiste de 37 ans a rendu hommage à son "jeune frère" sur Instagram, en publiant sa photo en story. Il a su trouver les mots justes et poétiques. "Et voilà qu'à nouveau, la vie nous demande d'accepter l'inacceptable de supporter l'insupportable. Je revois tes jolis yeux d'enfants, dans le bus qui nous menait à l'école. Tu étais jovial, sage, mais prêt à l'aventure", s'est souvenu Ycare.

"Plus tard, je nous revois surfer à La Somone la moindre petite vague qui nous ferait frémir. Aussi je te revois faire la sieste sur un canoë. Bercé par les flots, calme et tranquille. Je suis en miettes ce soir, comme beaucoup de monde. Jeune frère, ce soir quelque chose s'est cassé en moi. En nous tous. Nous sommes de l'océan et nous retournerons à l'océan. Prière", a écrit l'interprète de Pourvu que tu viennes. Il ne précise pas l'identité de son proche, ni le contexte de son décès.

Tout en publiant des photos d'église et de mer, Ycare poursuit avec quelques vers inspirants. "On ne nait pas seul, on ne part pas seul. On prend un morceau des autres avec nous. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de ceux qui nous aiment. Alors de grâce, prenez soin de vous", conclut-il.