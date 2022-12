Yvan Attal : "C'est idiot, c'est ridicule", ce détail physique concernant son fils Ben qui ne passe pas du tout

Yvan Attal file le parfait amour avec Charlotte Gainsbourg depuis 1991. Ils avaient cependant été séparés, au sens propre du terme, pendant plusieurs années car l'actrice vivait à New-York avec leurs enfants Ben (né en 1997), Alice (née en 2002) et Jo (née en 2011), tandis que l'acteur passait sa vie entre la France et les États-Unis, pour mener à bien sa carrière. "Dans la pratique, c'est compliqué ! Parce qu'Yvan travaille surtout en France", expliquait-elle à l'époque pour Marie Claire.

Mais elle a fini par revenir en France durant la crise sanitaire de la Covid-19. "Quand c'est arrivé, j'ai réalisé que je n'étais pas avec mes proches. En juin, je suis vite revenue en France pour être avec les gens que j'aime, et on a décidé de rester. Je me sens chez moi à Paris, et puis avec les masques, on ne me reconnaît pas", avait-elle expliqué, elle qui s'est déjà également confiée sur la "dépression très forte" qu'elle a vécue lorsque deux de ses enfants ont quitté le cocon familial, dont leur aîné Ben.

C'est vrai que ça m'avait fait chier

Ce dernier semble notamment suivre les traces de ses parents puisqu'il a déjà joué dans deux films réalisés par son père, à savoir Mon chien stupide et Les choses humaines. "Peut-être qu'il n'ose pas encore s'avouer lui-même qu'il a envie de faire ça (comédien, ndlr) mais je le soupçonne d'avoir envie de faire ça, je lui souhaite 100 fois plus que moi", a expliqué Yves Attal ce mercredi 30 novembre sur le plateau de C à Vous, alors qu'il faisait la promotion du film Maestro(s), dans lequel il donne la réplique à Pierre Arditi, également présent sur le plateau.

Quelques minutes plus tôt, il avait déjà été amené à évoquer son fils en réagissant à une archive. Une vidéo dans laquelle on l'entend critiquer le look de son fils, et plus précisément le fait qu'il porte une boucle d'oreille. "C'est vrai que ça m'avait fait chier !", a-t-il commenté avec sourire en revoyant ces images, avant d'ajouter : "C'est idiot, c'est ridicule !".

"J'en ai eu moi-même une !" a-t-il cependant reconnu dans la foulée. "Bah alors ?", lui a alors demandé Pierre Arditi, ce à quoi il a répondu, avec humour : "Oui mais justement, c'est..... J'suis un père con en fait..." Une séquence toute en légèreté, qui n'a pas manqué d'amuser Anne-Elisabeth Lemoine ainsi que ses chroniqueurs présents sur le plateau.