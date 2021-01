Yves Camdeborde, papa proche de ses enfants : qui sont Quitrie et Baptiste ?

Après de longues années d'amour, Yves Camdeborde s'est séparé de Claudine, la mère de ses deux enfants Baptiste (31 ans) et Quitrie (24 ans). Le célèbre chef, connu comme l'un des créateurs de la bistronomie, a depuis refait sa vie avec sa douce Sophie, qu'il a épousée en juin 2019. Mais il n'en reste pas moins un papa proche de ses enfants !

Son rêve ? Que Baptiste et Quitrie suivent ses pas et se lancent à leur tour en cuisine. "Mon fils Baptiste a choisi la filière commerciale. Ma fille Quitrie aime bien les fourneaux. On verra", confiait-il en 2011 à La République des Pyrénées. Finalement, il avait tout faux.

Baptiste est, depuis 2016, sous-directeur général de l'Hôtel Le Relais Saint Germain, établissement appartenant à Yves Camdeborde. Rappelons que son ex-femme Claudine y officie comme directrice. En dehors de ses fonctions à l'hôtel, Baptiste possède avec sa compagne Tatiana un kiosque de vente au Champs de Mars, tout près de la Tour Eiffel... où il propose de quoi se restaurer ! Crêpes, barbe à papa, glaces, bonbons, boissons fraîches ou chaudes... Pas de gastronomie ici, mais de la nourriture quand même.

De son côté, et contrairement à ce qu'avait imaginé son père, Quitrie n'est pas derrière les fourneaux. La jeune femme est chef de projet événementiel chez Ospitality, The Foodtainement Company, une entreprise de production de films et de programmes pour la télévision. Un poste qu'elle occupe depuis décembre 2019. Avant ça, la jeune Quitrie a eu la chance de pouvoir sillonner le monde : Angleterre, Buenos Aires, New York ou encore Mexico, elle a enchaîné les stages à l'étranger et est diplômée de l'Université de Warwick, près de Londres.