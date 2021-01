Yves Camdeborde : Mariage secret avec sa belle Sophie, sa fille a vendu la mèche !

Yves Camdeborde sait préserver sa vie privée. Le célèbre chef de 56 ans a célébré dans la plus grande discrétion son mariage avec sa tendre Sophie... il y a déjà plus d'un an et demi ! Une union sur laquelle la star des fourneaux de 56 ans n'a pas officiellement communiqué.

C'était en juin 2019. Yves Camdeborde a dit "oui" à Sophie, qui fait battre son coeur. Sa fille Quitterie (24 ans) a malgré elle vendu la mèche sur Instagram. Visiblement très heureuse d'assister au deuxième mariage de son papa, la jeune femme a publié sur le réseau social de partage d'images une photo d'elle et son cher papa sur une péniche. Quitterie, coupe de champagne à la main, porte un top crème, un short taille haute dans les tons rosés et chausse de jolis escarpins Dior. Yves Camdeborde est en costume et baskets. Un duo chic pour un jour spécial : comme l'indique la jeune femme en légende, il s'agissait là du mariage de son père ! "Happy days #glassinmihands #dadswedding", écrit-elle.