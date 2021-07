Yves (Koh-Lanta) en couple : officialisation en photos après sa rupture avec Carinne !

En commentaires, un internaute se demandait si cette mystérieuse inconnue était une aventurière... "Non", a tout simplement répondu Yves. Mais alors, qui est-elle ? Sur Instagram, elle se présente sous le nom de Lolly Paupe et n'a pour l'heure publié qu'une seule et unique photo. Dessus, elle apparaît sans surprise avec son beau Yves. "Officiellement vrai", lance-t-elle avec un coeur rouge signifiant visiblement leur amour en légende. Le doute n'est cette fois plus permis : Yves et cette charmante Lolly Paupe sont en couple !

Une nouvelle vie en amoureux pour l'aventurier qui a rompu avec Carinne en août 2020. Quatre mois à peine après l'officialisation de leur relation, les deux candidats de Koh-Lanta annonçaient leur séparation. La faute à "un parasite", comme l'avait confié Yves en exclusivité à Purepeople.com. "Même si nous habitions loin l'un de l'autre, la distance géographique n'est en rien la raison de notre séparation. C'est plutôt la perversité d'une personne qui a manoeuvré et poussé Carinne à me manquer de respect", avait-il précisé. Ce parasite serait peut-être le nouveau compagnon de Carinne, qui est également son ex-amoureux...

Aujourd'hui, Yves et Carinne semblent filer le parfait amour, chacun de leur côté !