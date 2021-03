Yves Montand : De quoi est-il mort, juste après le tournage d'un film ?

On l'a vu dans une multitude de films plus marquants les uns que les autres. De Jean de Florette aux côtés de Gérard Depardieu à La Folie des Grandeurs en valet de Louis de Funès.Yves Montand s'inscrit au panthéon du cinéma français. Il a aussi connu des rôles plus musclés, comme celui de l'inspecteur Ferrot dans Police Python 357 où il partage l'écran avec sa femme Simone Signoret. Une performance à revoir ce soir à 21h05 sur C8.

Né en Italie et arrivé très jeune en France, Yves Montand finira ses jours à Senlis dans l'Oise. A l'âge de 70 ans, il décède d'un infarctus du myocarde à la fin du tournage de son dernier film, IP5, sous la direction de Jean-Jacques Beineix. Triste ironie de l'histoire, son personnage dans le film meurt également d'une crise cardiaque.

Pour les besoins du film, Yves Montand est obligé de se baigner dans un lac glacé, protégé par une combinaison de plongeur sous ses vêtements. Il ressent alors un malaise et il est conduit à l'hôpital. Sur le trajet, il se confie à l'un des jeunes ambulanciers qui l'accompagnent. "Avec tout ce que j'ai vécu, j'ai eu une vie tellement formidable que je ne regretterai pas de partir", confie l'interprète du Papet de Jean de Florette.

Yves Montand s'éteint quelques heures plus tard à l'hôpital de Senlis. Il est inhumé le 13 novembre au cimetière du Père Lachaise, aux côtés de celle qui fut son unique femme, Simone Signoret. Les stars sont nombreuses pour lui rendre un dernier hommage, d'Alain Delon à Catherine Deneuve en passant par Michel Piccoli.

Avec des dizaines de succès populaires à son actif, celui qui fut également chanteur, a connu une carrière à l'international, tournant notamment aux côtés de Marylin Monroe avec qui il aura même une brève liaison.

Yves Montand n'a été marié qu'à une seule femme, Simone Signoret. De cet amour ne naîtra pas d'enfants. Il attendra pour cela de faire la rencontre d'Alice Amiel sur le tournage de Manon des Sources en 1985. Avec elle, il accueille son unique enfant, Valentin, né en 1988.

Retrouvez Yves Montand sur C8, le 21 mars 2021, dans Police Python 357.