Yves Montand : Son fils Valentin "maladroit avec les femmes", a trouvé la perle rare, la mère de sa fille

A 32 ans, Valentin Montand a accepté de sortir brièvement de l'ombre pour évoquer sa filiation avec le défunt acteur et chanteur Yves Montand, mort en 1991. Le jeune homme, devenu père de famille et qui vit une belle histoire d'amour avec une femme prénommée Florence, a notamment évoqué son couple et sa fille.

Valentin Montand, fils d'Yves et de Carole Amiel, n'est plus un coeur à prendre. Il a fait la rencontre de Florence "il y a cinq ans, à une fête d'anniversaire", confie-t-il à Paris Match. Et il savait alors que c'était la bonne. "Rapidement, j'ai su que je voulais passer tout mon temps avec elle (...) Peut-être qu'un jour je me déciderai pour un mariage laïque. Mais pour ma famille maternelle, un passage à l'église risque d'être obligatoire...", dit-il alors qu'il dément ainsi la récente rumeur qui le disait déjà marié. Cette rencontre avec Florence était presque inespérée puisqu'il explique que, contrairement à son père qui était un Don Juan - on lui a prêté une liaison avec Marylin Monroe - il regrette de "ne pas avoir hérité de son talent de séducteur". Valentin ajoute : "J'ai eu la chance de rencontrer la bonne personne, mais, avant, j'étais très maladroit avec les femmes."

Avec sa compagne, et des amis, Valentin Montand a monté une école autour du jeu vidéo, IAD, à Montpellier où il vit depuis neuf ans maintenant après une enfance dans le chic quartier parisien de Saint-Germain-des-Prés. Mais, surtout, avec Florence il est devenu père ! "Notre fille, Margot, est née le 12 août 2019 (...) L'enfant est un engagement bien plus important", ne manque pas de souligner Valentin Montand. Si lui-même a découvert tardivement les oeuvres de son célèbre père, car il était encore bébé au moment de son décès, sa récente paternité a fait bouger certaines choses en lui. "Depuis que j'ai un enfant, j'ai envie de découvrir les films que je ne connais", dit-il. Mais l'entendre chanter reste encore trop dur car cela lui rappelle "son absence" et s'il enfreint parfois cette ligne rouge, c'est pour faire écouter à sa fille Les feuilles mortes et Trois petites notes de musique. Il se dit aussi prêt à lui montrer les films d'Yves et à lui parler de lui. "Ca ne sera pas difficile, il y a tellement de belles choses à dire sur son grand-père", clame-t-il.

L'interview intégrale à retrouver dans Paris Match, édition du 6 mai 2021.