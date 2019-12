Zac Efron sort du silence après avoir frôlé la mort en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Zac Efron vient de vivre quelques jours éprouvants. En tournage de l'émission d'aventure - qui porte étrangement bien son nom - Killing Zac Efron, l'acteur de 34 ans a frôlé la mort. Ayant contracté une grave infection bactérienne de type typhoïde sur place, il a été transporté d'urgence à Brisbane, en Australie, par un vol de rapatriement médicalisé.

Envoyé ensuite à l'hôpital privé St Andrews à Spring Hill, il y aurait suivi un lourd traitement pendant plusieurs jours, d'après plusieurs tabloïd britanniques. Aujourd'hui tiré d'affaire, Zac Efron aurait pu passer les fêtes de fin d'année aux États-Unis. Des jours après sa mésaventure, l'acteur révélé dans High School Musical a pris la parole sur les réseaux sociaux.

"Je voudrais remercier tous les gens qui m'ont demandé des nouvelles. J'ai bien été malade en Papouasie-Nouvelle-Guinée mais je me suis vite remis sur pied et j'ai passé trois incroyables semaines dans ce pays. Je suis à la maison pour les vacances avec mes amis et ma famille. Merci pour tout votre amour et soutien. On se voit en 2020 !", a rassuré le comédien américain.

L'occasion pour Zac Efron de faire un peu la promotion de sa nouvelle émission, en publiant une jolie photo de lui avec des enfants locaux, manifestement capturée lors de son aventure. Killing Zac Efron est un programme au principe simple : survivre pendant 21 jours dans des conditions extrêmes. Une nouvelle étape dans sa carrière qui lui procurait une grande joie. "J'ai tendance à m'épanouir dans des circonstances extrêmes et à rechercher des opportunités qui me mettent au défi à tous les niveaux.(...) Je suis excité d'explorer tous ces territoires inexplorés et de découvrir quelle aventure inattendue m'attend !", avait-il confié.