Zahia Dehar : Pause topless 'entre deux scènes' du film Une fille facile

La course au titre de star la plus sexy de la planète se joue essentiellement sur les réseaux sociaux. Zahia Dehar s'y lance, soutenue par des milliers de followers. L'actrice et ancienne escort girl les régale en publiant une photo d'elle topless, souvenir de tournage pour son premier rôle au cinéma...

Mercredi 28 août 2019, Zahia Dehar fera ses grands débuts de comédienne dans Une Fille facile, film réalisé par Rebecca Zlotowski. En attendant la sortie en salles, la bombe de 27 ans partage sur Instagram de torrides photos du tournage. Elle s'y est encore employée cette semaine, en adressant à ses près de 150 000 abonnés un cliché du photographe Julian Torres, pris "entre deux scènes".