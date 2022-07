Zazie : La chanteuse dévoile un gros changement physique... et ses fans adorent !

En effet, on voit bien que la chanteuse possède des mèches plus claires, grises dans son habituelle crinière châtain. Un style très naturel qu'on voit encore trop rarement mais qui est peu étonnant de la part de celle qui n'a jamais vraiment respecté les diktats de la mode et qui a toujours fait comme elle l'entendait, que ce soit pour sa musique ou ses choix vestimentaires. D'ailleurs, elle l'avait déjà testé au moment de The Voice l'an dernier.

Et qui a beaucoup plus à ses abonnés, qui ont été nombreux à lui dire en commentaires. "So beautiful", "Canon, ces photos" ou bien "Merveilleuse" peut-on lire, alors que la cinquantenaire a également été félicitée par quelques VIP dont Nikos Aliagas, qu'elle connait bien depuis l'époque de The Voice et qui a été l'un des premiers à lui témoigner son admiration avec un émoji en forme de coeur.

Maintenant, il ne reste plus qu'à écouter la chanson, qui devrait arriver "la semaine prochaine", si l'on en croit la légende des photos. Et ses fans l'attendent depuis longtemps : alors que son tube Speed avait été un carton, l'interprète de Zen ou de Je suis un homme avait finalement décidé de prendre son temps pour composer et écrire son nouvel album... bientôt dans les bacs !