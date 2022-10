Zinedine Zidane face à son double, la ressemblance est impressionnante !

Le musée Grévin est un lieu qui fait rêver petits et grands depuis de nombreuses décennies et malgré les années, l'institution a su rester à la page et se renouveler constamment. Exit les stars du passé, puisque désormais on y trouve les célébrités préférées des plus jeunes, de Kylian Mbappé à Soprano en passant par Gims. Leurs statues de cire sont arrivées récemment, mais s'il y en a un qui réunit toutes les générations derrière lui, c'est bien Zinedine Zidane. Le Français a tout gagné en tant que joueur, que ce soit avec l'équipe de France ou en club et il a continué lors de sa carrière d'entraîneur.

Immense star, Zizou a donc eu l'honneur de dévoiler sa troisième statue au Musée Grévin ce lundi 24 octobre. Un véritable honneur puisqu'avant lui, seul le Général De Gaulle a eu droit à un tel privilège. C'est en 1999, un an après avoir remporté la Coupe du monde que l'ancien meneur de jeu a fait son entrée dans ce musée si particulier et vingt-trois ans plus tard, le voilà revenu à Paris pour inaugurer la dernière statue de cire à son effigie. Et c'est peu dire que le résultat est bluffant ! Pour le représenter, il a été choisi de s'inspirer de ses années comme entraîneur du Real Madrid. Costume noir très classe, petit sourire et coin et mains dans les poches, le mari de Véronique ressemble à s'y méprendre à l'original.

Les mots touchants de Nikos Aliagas pour l'intronisation de Zizou

Présent sur scène à côté de sa statue, Zinedine Zidane avait l'air tout heureux, comme on a pu le voir sur le compte Instagram du musée Grévin (les photos sont à retrouver dans le diaporama). Afin d'introniser cette nouvelle oeuvre, les organisateurs ont fait appel au célèbre Nikos Aliagas, qui a eu quelques mots très touchants pour le père de 4 garçons. "À travers ce chemin de héros solitaire, même si tu es au sein d'une équipe, au sein d'une famille, c'est toi qui est devant, c'est toi qui doit porter, c'est toi qui doit tenir, dans le succès et dans les épreuves", a déclaré l'animateur de Star Academy, avant de conclure : "C'est pudeur elle me touche chez toi. C'est cette pudeur qui fait que tu es populaire. 30 ans ! 30 ans que tu incarnes l'éternelle jeunesse."

Revenu au musée Grévin avec une statue plus vraie que nature, Zinedine Zidane n'a pas fini de faire rêver les Français !