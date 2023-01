Zone interdite sur la chirurgie esthétique : un influenceur "arnaqué" par la production, il dénonce

C'est un sujet qui fait toujours beaucoup parler : la chirurgie esthétique. De nos jours, on ne compte plus les personnalités qui ont succombé à l'appel du bistouri. Et cette tendance a fini par toucher en masse les moins de 35 ans. L'émission Zone interdite s'est emparée du sujet pour son nouveau numéro diffusé le 15 janvier intitulé Accros au corps parfait : les scandaleuses dérives de la médecine esthétique. Ophélie Meunier et ses équipes ont pour l'occasion suivi les parcours de plusieurs hommes et femmes prêts à se métamorphoser pour se débarrasser de leurs complexes. Parfois, ils ont déjà eu recours à de lourdes opérations à de très jeunes âges, comme Robin. A tout juste 21 ans, il a en effet subi deux liposuccions comme il l'a volontiers avoué.

Mais en découvrant l'émission, Robin est tombé des nues. Selon lui, il s'est fait manipuler par la production de Zone interdite, laquelle ne lui aurait pas du tout vendu une telle émission au départ. C'est ce qu'il a confié sur le plateau de Touche pas à mon poste lundi soir. "Moi, je me suis fait arnaquer. Ils m'avaient démarché parce que je suis comédien, en même temps je suis chef d'entreprise et en même temps je suis influenceur sur les réseaux sociaux, et ils m'avaient démarché en me disant 'Robin à seulement 20 ans, tu as déjà fait beaucoup de choses, on aimerait bien en apprendre plus sur ta vie'", a-t-il rapporté. Et de continuer : "Donc ils sont venus, et ils ont été super, on a été dans une parfumerie de luxe, où la parfumerie a offert 1 500 euros de parfums, au cameraman, aux journalistes, à moi-même... ils n'ont rien mis de tout ça".

Robin avait déjà des appréhensions en découvrant le titre du reportage alors qu'on lui avait pourtant assuré qu'il s'agirait d'un focus "sur les influenceurs, sur (sa) vie, comment (il a) galéré depuis 15 ans...". "Je suis passé dans cette émission catastrophique, on m'a fait passer pour un influenceur de Dubaï hyper superficiel, qui s'est fait refaire quatre fois mais dans les quatre fois il y a la circoncision quand j'avais 8 ans, et les amygdales ; ça, on ne l'a pas dit, on m'a fait passer pour un mec qui s'est fait refaire 4 fois", a-t-il regretté.