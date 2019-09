Zooey Deschanel divorce de Jacob Pechenik après 4 ans de mariage

Zooey Deschanel (39 ans) et Jacob Pechenik (47 ans) se séparent et c'est officiel. Après plus de quatre ans de mariage, l'actrice et le producteur ont confirmé leur rupture via une déclaration à Just Jared. Ils ont déclaré : "Après de nombreuses discussions et une longue période de réflexion, nous avons décidé que nous étions mieux en tant qu'amis, partenaires commerciaux et co-parents plutôt qu'en partenaires de vie."

Malgré sa séparation, le couple reste uni et déclare vouloir préserver ses enfants des médias pendant cette période difficile. Les désormais ex expliquent : "Nous restons attachés à notre entreprise, à nos valeurs et surtout à nos enfants. Merci de respecter notre vie privée en ce moment".

L'actrice de la série comique New Girl et le producteur s'étaient rencontrés sur le tournage du film Rock The Kasbah en juillet 2014. Très discrets sur leur vie privée, ils s'étaient fiancés en janvier 2015. Selon le journal Metro, Jacob avait fait sa demande au moment de l'anniversaire de Zooey alors qu'ils étaient en vacances sur l'île de Catalina. Le couple s'était marié quelques mois plus tard lors d'une cérémonie tenue secrète au Texas, le 21 juin 2015. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Elsie née en juillet 2015 ( 4 ans) et Charlie né en mai 2017 (2 ans).